Skela: "Dachte, Götze-Transfer sind Fake News"

Ex-Eintracht-Spieler Ervin Skela freut sich auf Mario Götze im Dress der Hessen. "Erst dachte ich, das sind Fake News, als es hieß Mario kommt zu Eintracht. Dass es wahr ist, zeigt aber, was für einen Namen sich der Klub gemacht hat. So ein Instinktfußballer hat uns zuletzt ein bisschen gefehlt. Ich freue mich schon jetzt auf die Spiele mit ihm", so Skela in der Bild. Man müsse Götze aber Zeit geben, so Skela weiter. "Es ist richtig, ihn langsam aufzubauen. Natürlich kennt er die Bundesliga, aber bei Eintracht ist für ihn alles noch recht frisch. Ich wünsche mir für ihn, dass er fit bleibt, im Kopf frei ist und so viel Freude am Fußball hat wie in seiner Anfangszeit in Dortmund."