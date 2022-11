Schweizer Auftaktsieg mit Sow

Eintracht-Mittelfeldspieler Djibril Sow hat den WM-Auftakt mit der Schweiz am Donnerstag gewonnen. Gegen Kamerun setzen sich die Eidgenossen mit 1:0 durch. Breel Embolo von der AS Monaco, der in Kamerun geboren wurde, schoss das einzige Tor des Spiels. Sow stand in der Startelf und wurde in der 72. Minute ausgewechselt.