Gacinovic: "Habe das Weiterkommen bejubelt"

Ex-Eintracht-Offensivmann Mijat Gacinovic schaut bei seinen Ex-Kollegen weiterhin ganz genau hin. Der 27-Jährige spielt aktuell in Griechenland bei AEK Athen, der Kontakt des Pokalhelden nach Frankfurt ist aber nie abgerissen. "Ich habe am Dienstag mitgefiebert und das Weiterkommen in der Champions League bejubelt. Verbundenheit ist allein schon deswegen vorhanden, weil meine beiden Kinder in Frankfurt geboren wurde", sagte Gacinovic dem kicker. "Ich bin dem Verein, den Fans, der Stadt, einfach allen verbunden." Der Serbe fühlte sich enorm wohl in der Mainmetropole: "Die Eintracht-Leute hatten mich in der Anfangszeit in Deutschland fast adoptiert. Ich werde immer schätzen, was ich in Frankfurt erlebt habe." Gacinovic lief von 2015 bis 2020 in 157 Pflichtspielen für die Frankfurter auf.