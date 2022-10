Zufall hilft bei Bennetts-Verpflichtung

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht hat am Freitag erklärt, dass die Verpflichtung von Keanan Bennetts eher zufällig zustande kam. "Ich habe seinen Berater getroffen und einfach mal gefragt, was Keanan so macht", erzählte Lieberknecht nach dem 1:1 gegen Holstein Kiel. Da er dann erfuhr, dass der 23-Jährige noch immer vertragslos und auf Vereinssuche sei, habe er ein mögliches Engagement des ehemaligen Gladbachers einfach mal intern vorgeschlagen. "Wir sind so dezimiert in der Offensive, das war eine Fügung", so Lieberknecht. Bennetts hatte im Sommer bereits zwei Wochen bei den Lilien mittrainiert, damals hatten die Darmstädter noch Abstand von einer Verpflichtung genommen.