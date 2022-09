Kamada schießt Japan zum Sieg

Der deutsche WM-Gruppengegner Japan hat ein 2:0 (1:0) in einem Testspiel in Düsseldorf gegen die USA gefeiert. Europa-League-Sieger Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt erzielte in der 24. Minute in der Arena das Führungstor für die Japaner, für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Kaoru Mitoma (88. Minute). Japan ist am 23. November im Khalifa International Stadium erster DFB-Gegner bei der Weltmeisterschaft in Katar. Weitere Kontrahenten in der Gruppe E sind Spanien und Costa Rica.