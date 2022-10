Hasebe: Fortschritte in der Reha

Frankfurts Makoto Hasebe hat sich am Donnerstag positiv über seinen Heilungsverlauf geäußert. Beim Spiel in London gegen Tottenham hatte er eine Innenbandverletzung im Knie erlitten. "Mein Ziel ist es, bei unserer Japan-Tour Mitte November dabei zu sein. Aber wichtiger ist, für die Eintracht in der Bundesliga und im Europapokal fit zu sein." Die Heilung verlaufe gut und er habe in der Reha einen weiteren Schritt vollzogen, so Hasebe. Doch bei der Vorstellung der Japan-Kooperation am Donnerstag lief er noch immer unrund und massierte beim anschließenden Essen sein lädiertes Knie. Was der Routinier zur anstehenden Japan-Tour sagt und wie die Eintracht neue Märkte erschließen will, lesen Sie in unserem Text: