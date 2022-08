Paciencia wechselt zu Celta de Vigo

Eintracht Frankfurt hat einen Abgang zu verzeichnen. Stürmer Goncalo Paciencia verlässt die Hessen in Richtung Celta de Vigo. Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen, zuletzt spielte der Portugiese in den Planungen von Trainer Oliver Glasner keine Rolle mehr. Sportvorstand Markus Krösche sagte in der offiziellen Pressemitteilung: "Goncalo Paciencia hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und auch als Joker wichtige Tore erzielt. Er möchte künftig wieder häufiger spielen, was wir ihm nicht garantieren können und haben deshalb gemeinsam die für ihn beste Lösung gesucht und gefunden haben. Gonca wird bei Eintracht Frankfurt als großer Teamplayer in Erinnerung bleiben." Paciencia kam 2018 zur Eintracht und war 2020/21 ein Jahr leihweise für Schalke 04 am Ball.