Blanco nicht beim Eintracht-Trainingsauftakt

Fabio Blanco wird nicht am Trainingsauftakt von Eintracht Frankfurt am Donnerstagnachmittag teilnehmen. Der 17-jährige Nachwuchsmann ist aktuell nicht in Frankfurt und führt Gespräche über einen möglichen Wechsel. Das bestätigte Eintracht-Trainer Oliver Glasner in einer Presserunde. Medienberichten zufolge zieht es Blanco zum FC Barcelona. Derweil fehlen den Frankfurtern neben den Corona-positiven Kristijan Jakic, Goncalo Paciencia und Jens Grahl auch Christopher Lenz und Jens Petter Hauge. Beide laborieren an muskulären Verletzungen und werden auch für das Spiel gegen Borussia Dortmund (8. Januar, 18.30 Uhr) ausfallen.