Uli Stein: Trapp ist deutsche Nummer zwei

Ex-Eintracht-Torwart Uli Stein hat die jüngsten Leistungen von Keeper Kevin Trapp in den höchsten Tönen gelobt. Seit dem Sieg bei Bayern München im Oktober sei Trapp in einer formidablen Verfassung. "Er hat auf der Linie sensationelle Reaktionen und strahlt unglaubliche Ruhe aus", lobte der einstige Nationaltorhüter im Podcast von Eintracht Frankfurt . In dieser Verfassung gehöre Trapp in die Nationalmannschaft. "Er ist nach Manuel Neuer der beste Torwart in der Bundesliga", so Stein. "Auf jeden Fall" sei Trapp auch besser als die offizielle deutsche Nummer Zwei Marc-André ter Stegen.