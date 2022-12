Kolo Muani schießt Frankreich ins Finale

Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani hat Titelverteidiger Frankreich ins Finale der Weltmeisterschaft in Katar geschossen. Die Franzosen setzten sich am Mittwochabend gegen Marokko mit 2:0 durch. Verteidiger Theo Hernandez brachte die Équipe Tricolore in Führung (5. Minute), Kolo Muani sorgte in der zweiten Halbzeit mit seinem ersten Ballkontakt im Spiel für die Entscheidung (79.). Der Frankfurter war erst 44 Sekunden zuvor eingewechselt worden. Im Finale trifft Frankreich am Sonntag auf Argentinien.