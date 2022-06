Eintracht verleiht Ache nach Fürth

Eintracht Frankfurt hat Stürmer Ragnar Ache nach Fürth verliehen. Das gaben die Hessen am Dienstag bekannt. Der Angreifer wird für ein Jahr die Fußballschuhe für den Bundesliga-Absteiger aus Franken schnüren. "Wir glauben unverändert an die Entwicklungsfähigkeit von Ragnar. Leider hatte er in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, was die Rückkehr in ein funktionierendes Team zusätzlich erschwert hat", sagte Eintracht-Sportvorstand Markkus Krösche. Ache kam in der abgelaufenen Saison nur auf 13 Kurzeinsätze in der Bundesliga und drei in der Europa League.