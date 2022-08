Bericht: Trapp-Abgang im Winter möglich

Eintracht-Torhüter Kevin Trapp steht auch nach seiner Absage an Manchester United offenbar weiter im Fokus des englischen Spitzenklubs. Sport Bild nannte die beiden Gründe für den Verbleib von Trapp in Frankfurt. Ihm sind sechs Champions-League-Spiele garantiert und die Chancen auf eine Nominierung für die Winter-Weltmeisterschaft in Katar sind als unumstrittene Nummer eins größer. Doch nach dem Turnier und dem Hinrunden-Ende könnte die Sachlage eine andere sein. Sollte David de Gea bei Manchester auch dann weiterhin in der Kritik stehen und der 2023 auslaufende Kontrakt nicht verlängert werden, rückt Trapp möglicherweise wieder in den Fokus. Aufgrund der finanziell angespannten Lage in Frankfurt (rund 32 Millionen Euro Verlust) ist kein Profi unverkäuflich.