Trainingsauftakt bei der Eintracht

Am Montag startet Eintracht Frankfurt mit (nicht-öffentlichen ) Leistungstests in die Saison. Am Dienstag folgt dann um 11 Uhr eine erste Einheit auf dem Trainingsplatz. Am Montag um 13.30 Uhr hält Trainer Oliver Glasner die erste Pressekonferenz der neuen Saison, zur gleichen Zeit am Dienstag wird Mario Götze vorgestellt. Die Nationalspieler der Frankfurter um Kevin Trapp steigen am 4. Juli ein. Das Trainingslager der Hessen findet vom 9. bis 16. Juli in Windischgarsten in Oberösterreich statt.