Zambrano reagiert auf Lewandowski-Aussagen

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski hatte den früheren Eintracht-Abwehrspieler Carlos Zambrano in einem Interview als härtesten Gegenspieler bezeichnet: "Alles, was er wollte, war mir die Beine zu brechen. Er hat gar nicht auf den Ball geschaut." Der Peruaner konterte zunächst augenzwinkernd via Instagram-Story: "Danke, dass du dich so liebevoll an mich zurückerinnerst." Zambrano fügte dann allerdings ernsthaft an: So läuft es im Fußball: Wir spielen immer sehr hart und lassen bei jeder Flanke unser Leben. Das passiert aber niemals aus böser Absicht." Der Innenverteidiger lobte Lewandowski: "Ich respektiere deine außergewöhnliche professionelle Einstellung, es war mir eine Ehre gegen dich zu spielen. Ich wünsche dir immer alles Gute."