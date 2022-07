Ansgar Knauff wieder im Training

Eintracht-Flügelspieler Ansgar Knauff ist nach einer Woche Pause wieder im Training. Nach überstandenen Becken-Prellung, wegen der Knauff weite Teile des Trainingslagers in Österreichs verpasst hatte, trainierte er bereits am Dienstagvormittag mit und absolvierte dabei das ganze Pensum. Auch am Mittwochvormittag soll der 20-Jährige bei der Einheit am Stadon wieder dabei sein. Wegen der großen Hitze in Hessen trainiert die Eintracht in dieser Woche immer am Vormittag. Nachmittags - wenn die Temperaturen über die 30 Grad steigen - geht es im Profi-Camp in den klimatisierten Kraftraum.