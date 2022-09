Reschke: "Alle 30 Sekunden ist etwas explodiert"

Eintracht-Vorstndsmitglied Philipp Reschke hat sich im hr Heimspiel zu den Vorkommnissen rund um die Partie der Eintracht in Marseille geäußert. "Für uns war es ohne Frage das Schlimmste, was den meisten Leuten auswärts je widerfahren ist. Ich habe so etwas Heftiges noch nie erlebt", so Reschke. Beim Spiel am vergangenen Dienstag kam es in der Stadt zu Jagdszenen, im Stadion beschossen sich die Fanblöcke mit Pyrotechnik, wobei sich ein Frankfurt-Fan schwer verletzte. "Alle 30 Sekunden detonierte ein Kanonenschlag. In einer Tour ist irgendetwas explodiert. Die Stimmung war so aggressiv", so Reschke. Für den Dialog mit der eigenen Fanszene kündigte er an: "Wir müssen über diese Dinge sprechen und Wege finden, um uns vor bestimmten Personen zu schützen."