Stuttgart plant im Pokal mit Guirassy und Anton

Der VfB Stuttgart plant im DFB-Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch mit Angreifer Serhou Guirassy und Verteidiger Waldemar Anton. Guirassy bestritt nach seinem Cut am Auge laut Coach Sebastian Hoeneß am Dienstag "große Teile des Trainings" und soll ebenso spielen können wie Anton nach einer Magenverstimmung. Der dreimalige Pokalsieger Stuttgart kann erstmals seit 2013 (2:3 gegen Bayern München) ins Endspiel einziehen. "Das ist für uns eine Riesenchance, die Jungs sind heiß", sagte Hoeneß, der in fünf Pflichtspielen auf der VfB-Bank ungeschlagen ist (drei Siege). "Wir haben Selbstvertrauen getankt", meinte er. Gegen den Europa-League-Sieger und Champions-League-Teilnehmer sei seine Elf jedoch "gut beraten, eine gewisse Demut an den Tag zu legen", betonte Hoeneß: "Dass wir Favorit sein sollen, ist in meinen Ohren eine sehr steile These."