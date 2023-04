Krösche sieht Stuttgart als gutes Omen

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche kann mit der Pokal-Auslosung und dem Duell mit dem VfB Stuttgart gut leben. Zwar gebe es in einem Halbfinale keine leichten Spiele mehr und auch das Gastspiel in Stuttgart sei eine schwierige Aufgabe, betonte Krösche am Sonntagabend. Gleichzeitig ist der Glaube an den Einzug ins Finale sehr groß. "Wir haben in dieser Saison schon gezeigt, dass wir in Stuttgart gewinnen können", so Krösche, der die Halbfinal-Reise zudem als gutes Omen sieht. "Die Eintracht ist 2017 und 2018 auswärts ins Finale eingezogen." 2017 gewannen die Hessen in Gladbach, 2018 auf Schalke.