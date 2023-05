Bild: Glasner-Abschied spätestens zum Saisonende

Die Amtszeit von Cheftrainer Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt nähert sich einem Medienbericht zufolge dem Ende. Wie die Bild am Montag berichtet, soll der 48 Jahre alte Österreicher die Hessen trotz seines Vertrags bis Sommer 2024 spätestens in diesem Sommer verlassen. Die Frage sei derzeit nur noch, ob die Eintracht und Glasner bereits vor dem Pokalfinale am 3. Juni in Berlin eine Trennung vollziehen oder erst nach Saisonende. Der Verein wollte zu dem Bericht auf Anfrage keine Stellungnahme abgeben. Laut Bild soll es in den kommenden Tagen ein Krisengespräch zwischen Glasner und Sport-Vorstand Markus Krösche geben. Darin soll geklärt werden, wann Glasners Zeit am Main endet. In der Vorsaison hatte er mit der Eintracht die Europa League gewonnen und damit den erstmaligen Einzug in die Champions League vollbracht.