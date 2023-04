Götze meckert sich zur Gelbsperre

Mario Götze hat am Samstagnachmittag beim Gastspiel der Eintracht in Leverkusen seine fünfte Gelbe Karte gesehen und wird damit in der kommenden Woche gegen Borussia Mönchengladbach gesperrt fehlen. Das Besondere: Vier dieser fünf Verwarnungen sah Götze wegen Meckerns. Auch in der Champions League gegen Neapel hatte Götze in beiden Partien Gelb nach zu heftigem Reklamieren gesehen. "Ich habe mit Mario schon gesprochen, das zeigt auch eine Unzufriedenheit. Das war jetzt die letzte wegen Meckerns“, hatte Trainer Oliver Glasner nach der Partie in Neapel gesagt – und damit falsch gelegen.