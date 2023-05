Götze: "Haben an uns geglaubt"

Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat sich überglücklich über das Erreichen des DFB-Pokalfinals gezeigt. "Hier in diesem Hexenkessel das Endspiel zu erreichen, das zweite in zwei Jahren - Chapeau vor diesen Jungs", lobte der Österreicher seine Mannschaft, die sich auch von einem 0:1-Rückstand in Stuttgart nicht unterkriegen ließen. "Die Mannschaft hat Charakter und wollte das Spiel gewinnen. Wir haben an uns geglaubt“, so Mittelfeldspieler Mario Götze. Das Entscheidende: "Wir haben in der zweiten Halbzeit die Konsequenz im Abschluss gezeigt", analysierte Glasner.