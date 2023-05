Eintracht testet in Wetzlar

Eintracht Frankfurt wird in der Sommerpause wieder Testspiele in Hessen bestreiten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, sind im Rahmen von der Aktion Eintracht in der Region Partien gegen den FSV Braunfels am 15. Juli in Wetzlar und bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz am 22. Juli vereinbart worden. Die Eintracht setzt damit die Kampagne fort, nachdem im vergangenen Jahr rund 30.000 Zuschauer die 15 Partien der Bundesligamannschaften der Frauen und Männer sowie der Traditionsmannschaft live vor Ort in der Region verfolgt haben.