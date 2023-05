Hinteregger wird Spielertrainer

Der frühere Eintracht-Verteidiger Martin Hinteregger wird in der kommenden Saison Spielertrainer bei seinem Heimatverein SGA Sirnitz. "Unser Coach wird Papa und will kürzertreten. Ich bin schon gespannt auf die neue Aufgabe", wird Hinteregger in der Kronen-Zeitung zitiert. Gegenüber der Sport-Bild deutete der 30-Jährige zudem an, sich ein Amt als Jugendtrainer in Frankfurt mit Alex Meier vorstellen zu können. Er werde demnächst bei der U16 einmal hospitieren. In der fünfthöchsten Spielklasse in Österreich führt Hinteregger derzeit mit 21 Treffern die Torschützenliste an.