Manga: Muani schon zu Bobic-Zeiten Thema

Ein Transfer von Randal Kolo Muani zur Eintracht wurde über viele Jahre angebahnt, wie der frühere Frankfurter Scout und Direktor Ben Manga in einem Interview mit Sport1 am Donnerstag berichtet. "Er war schon zur Zeit von Fredi Bobic ein Thema bei uns. Damals hatte aber noch das Geld für einen solchen Transfer gefehlt", so Manga. Der Transfer sei am Ende aber keine Einzelleistung gewesen. "Nachdem ich in Frankfurt zum Direktor Profifußball aufgestiegen bin, konnte ich die Bemühungen intensivieren. Mit Markus Krösche bin ich anschließend nach Paris geflogen. Dort haben wir die Weichen für diesen Transfer gestellt." Aus sportlicher Sicht würde Manga dem Franzosen zu einem Verbleib bei der Eintracht raten. "Allerdings befinden wir uns im Fußball auch in der Businesswelt, lukrative Angebote muss man sicherlich überdenken. Der Fußball ist schnelllebig geworden, solche Möglichkeiten kommen nicht alle Tage."