Public Viewing zum Pokal-Finale

Eintracht Frankfurt wird zum Finale im DFB-Pokal gegen RB Leipzig ein großes Public Viewing in der Arena anbieten. Fans, die kein Ticket für das Endspiel bekommen, müssen damit wie schon beim Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers im Vorjahr nicht auf Stadion-Atmosphäre verzichten. Das teilten die Hessen am Donnerstag mit. In Berlin soll es zudem wie schon 2017 und 2018 einen Fantreff geben, die Mannschaft wird in einem Sondertrikot auflaufen. Weitere Details sollen in den nächsten Tagen folgen. In welcher Kurve die Eintracht-Fans stehen, entscheidet sich beim Finalisten-Meeting am kommenden Montag.