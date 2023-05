Eintracht beendet Sieglos-Serie

Eintracht Frankfurt hat nach zehn sieglosen Spielen in Folge am Samstag endlich wieder ein Spiel gewonnen. Das Rhein-Main-Duell gegen Mainz 05 gewannen die Hessen mühelos mit 3:0 (2:0). Daichi Kamada per Foulelfmeter (18. Minute), Aurélio Buta (40.) und Randal Kolo Muani (59.) trafen für die Hausherren. Der Sieg war auch in der Höhe verdient. Ohne den rotgesperrten Trainer Oliver Glasner, der auf der Tribüne Platz nehmen musste, zeigte die Eintracht eine starke Vorstellung, beherrschte das Mittelfeld von Beginn an und hatte Spiel und Gegner zu jeder Zeit unter Kontrolle.