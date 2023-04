Unruhe bei Eintracht-Gegner

Borussia Mönchenglabdach, der kommende Gegner der Frankfurter Eintracht am Samstagabend (18.30 Uhr), erlebt eine unruhige Woche. Am Mittwoch machte Abwehrspieler Marvin Friedrich Schlagzeilen, als er gegenüber der Sport-Bild Trainer und Verantwortliche kritisierte. "Ich spüre null Komma null Vertrauen. Für mich muss sich etwas ändern, so kann es nicht weitergehen", so der Defensivmann. Am MIttwochnachmittag verkündete der langjährige Kapitän Lars Stindl seinen Abschied von der Borussia nach acht Jahren. Die ebenfalls als Abgänge feststehenden Ramy Bensebaini und Marcus Thuram wurden am vergangenen Samstag von den eigenen Fans ausgepfiffen. Gladbach steht derzeit auf Tabellenplatz zehn.