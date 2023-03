Glasner stellt N'Dicka Startelfplatz in Aussicht

Beim Auswärtsspiel in Wolfsburg könnte Verteidiger Evan N'Dicka bei den Frankfurtern wieder in die Startelf zurückkehren. Beim Bundesliga-Spiel in Leipzig musste der Franzose, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, am vergangenen Wochenende noch auf der Bank Platz nehmen. "Evan hat in dieser Woche richtig gut trainiert. Lasst euch überraschen", erklärte Eintracht-Coach Oliver Glasner. In Leipzig hatte noch Hrvoje Smolcic für den Franzosen in der Startelf gestanden.