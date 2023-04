Glasner glaubt Hellmann-Gerüchte nicht

Eintracht-Trainer Oliver Glasner kann sich nicht vorstellen, dass Vorstand Axel Hellmann seinen Job bei den Hessen für eine Anstellung bei Bayern München eintauschen würde. "Ich glaube es erst, wenn mir Axel das erzählt. Und er hat mir nix erzählt", sagte Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr). Der Österreicher versucht, in den turbulenten Zeiten keine Nachrichten über die Eintracht zu konsumieren. "Es wird so viel geschrieben, was sich dann schnell wieder in Luft auflöst. Wenn ich mir über jede Schlagzeile Gedanken mache, laufe ich in die Stadt, binde mir 'nen Stein um die Beine und spring' über die Brücke", kritisierte Glasner.