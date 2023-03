Kolo Muani: Fokus auf Frankfurt – "großer Ehrgeiz"

Randal Kolo Muani will vom Interesse europäischer Spitzenvereine nicht viel wissen."Es ist nett, das zu hören. Aber ich beschäftige mich mit so etwas gar nicht", sagte der 24 Jahre alte Franzose in einem englischen Interview der Deutschen Fußball Liga (DFL). "Mein Job ist hier in Frankfurt, ich habe einen Fünfjahresvertrag mit dem Club abgeschlossen. Und ich habe einen großen Ehrgeiz mit Eintracht Frankfurt." Manchester United soll laut einem Bild-Bericht ein Angebot in dreistelliger Millionenhöhe für den Vize-Weltmeister vorbereiten. Der Spitzenclub aus England will demnach 120 Millionen Euro bieten. Kolo Muani, der am Donnerstag in den französischen Kader für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele berufen wurde, soll unter anderem auch das Interesse von Paris Saint-Germain geweckt haben.