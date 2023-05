Lindström zurück im Training

Jesper Lindström ist am Donnerstag wieder ins Training von Eintracht Frankfurt eingestiegen, nachdem er am Mittwoch krank gefehlt hatte. "Das ging ganz gut", sagte Trainer Oliver Glasner kurz und knapp in der Pressekonferenz. Auch Aurélio Buta, der die Einheit am Mittwoch abgebrochen hatte, stand am Donnerstag wieder auf dem Platz. Philipp Max ist dagegen noch kein Thema für die Partie bei Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr), allerdings wird Rafael Borré nach seiner Sperre wieder in den Kader zurückkehren.