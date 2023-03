Glasner: Anfragen aus der Premier League

Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg über Offerten aus England gesprochen. "Ich hatte auch schon Anfragen aus der Premier League, aber ich habe abgesagt", sagte der Österreicher in einem Interview der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung (Freitag). Unklar ist der genaue Zeitpunkt der Anfragen. "Ich arbeite seit 25 Jahren mit einem Persönlichkeits-Entwickler zusammen. Wir sagen immer: Es kommt so, wie es kommt – und das ist auch richtig so. Was ich weiß, ist: Ich möchte nicht, bis ich 65 Jahre alt bin, Trainer sein, wahrscheinlich auch nicht bis 60." Sein Job mache ihm "einfach wahnsinnig viel Spaß – vielleicht mache ich mir deshalb so wenig Gedanken darüber, was vielleicht irgendwann mal kommt", sagte Glasner, der bis 2024 vertraglich an Frankfurt gebunden ist.