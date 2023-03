Götze vermisst Effizienz

Mittelfeldspieler Mario Götze ist mit den jüngsten Auftritten von Eintracht Frankfurt nicht zufrieden. "Wir haben in den letzten Wochen nicht so zwingend und effizient gespielt, deswegen waren wir nicht so erfolgreich", analysierte der Weltmeister auf einer DFB-Pressekonferenz am Donnerstag. Für die Hessen gehe es darum, an die super Leistungen aus dem vergangenen Jahr anzuknüpfen. "Wir haben eine sehr gute Vorrunde gespielt, aber es geht darum, das konstant über das ganze Jahr abzurufen", so Götze.