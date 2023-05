Eintracht nur remis auf Schalke

Eintracht Frankfurt droht den Anschluss an die internationalen Plätze in der Bundesliga zu verlieren. Die Hessen kamen am Samstag auf Schalke nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und liegen nun zwei Punkte hinter dem Ligasiebten Wolfsburg. Simon Terrode brachte Schalke in der 1. Minute in Führung. Daichi Kamada (21.) und Tuta (59.) drehten die Partie für die SGE. Sebastian Polter hatte das letzte Wort (85.). Das Spiel war hart umkämpft, oft sogar zerfahren. Schiedsrichter Daniel Schlager schaffte es nicht, Ruhe in die hitzige Partie zu bringen. Beide Teams hatten weitere gute Möglichkeiten. Das Remis war am Ende wohl leistungsgerecht.