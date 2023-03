Götze zurück im Eintracht-Training – Ebimbe läuft erste Runden

Die Frankfurter Eintracht hat am Mittwoch die Vorbereitung auf das Sonntagsspiel beim VfL Wolfsburg gestartet. Trainer Oliver Glasner konnte am Vormittag bis auf Junior Dina Ebimbe alle Akteure zum Mannschaftstraining auf dem Platz begrüßen. Mit dabei war also auch wieder Mittelfeldmann Mario Götze, der in Leipzig (1:2) verletzungsbedingt pausieren musste. Ebimbe konnte nach seiner Verletzung erstmals wieder ein individuelles Training absolvieren und erste Runde drehen, wie die Eintracht per Twitter mitteilte. Trainer Glasner will seine Elf in dieser Woche wieder Richtung 100 Prozent bringen. "Wir werden versuchen, die Jungs dorthin zu bekommen, dass sie konstant am obersten Level agieren können. Dahingehend wird die Analyse und die Trainingswoche ausfallen." Verfolger Wolfsburg liegt nur noch fünf Punkte hinter der Eintracht.