Augsburg weiter ohne Berisha

Der FC Augsburg muss auch bei der Partie in Frankfurt auf Torjäger Mergim Berisha verzichten. Wegen Sprunggelenksproblemen kann der 24-Jährige auch am Samstag nicht dabei sein. Mit neun Treffern ist er der erfolgreichste Torschütze der Augsburger, die gegen die Eintracht einen weiteren Schritt zum Klassenerhalt machen wollen. "Wir wollen so schnell wie möglich den Deckel draufmachen und brauchen dafür in jeder Woche eine Topleistung", sagte Trainer Enrico Maaßen. Auch Stammkeeper Rafal Gikiewicz fällt in Frankfurt weiter aus. Der lange verletzte Niklas Dorsch kehrt dagegen in den Kader zurück.