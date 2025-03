In Offenbach ist ein Amateurfußball-Spiel aus dem Ruder gelaufen. Laut Polizei soll ein 31-Jähriger einen 19-Jährigen getreten und geschlagen haben.

Ein Fußball-Freundschaftsspiel in Offenbach ist wegen einer Auseinandersetzung auf dem Spielfeld abgebrochen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, seien am Sonntag zwei Teams aus Offenbach und Hanau gegeneinander angetreten. Ein 19 Jahre alter Spieler der Gastmannschaft aus dem Hanauer Stadtteil Mittelbuchen habe ein Tor erzielt, danach sei es zu einer Konfrontation zwischen ihm und einem 31 Jahre alten Gegenspieler der Heimmannschaft gekommen.

Der Ältere soll dem Jüngeren dabei gegen das Bein getreten und ihn ins Gesicht geschlagen haben, hieß es. Der 19-Jährige ging deshalb zu Boden und verlor auch kurzzeitig das Bewusstsein. Der Schiedsrichter brach die Begegnung wegen des Angriffs ab. Nach Polizeiangaben ging eine Anzeige gegen den 31-Jährigen ein. Sie ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls.