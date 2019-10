Ein Amateurfußballer hat einen Schiedsrichter attackiert und niedergeschlagen. Nach dem Vorfall bei einem Kreisliga-Spiel in Darmstadt-Dieburg musste der Verletzte per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Schiedsrichter in Münster bewusstlos geschlagen [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Eklat beim Spiel FSV Münster gegen den TV Semd in der Fußball-Kreisliga C Dieburg: Der 22 Jahre alte Schiedsrichter ist am Sonntag von einem Spieler niedergeschlagen worden, nachdem er diesen zuvor mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz geschickt hatte. Ein Video, das hessenschau.de vorliegt, zeigt den Angriff und den gezielten Faustschlag.

Der Unparteiische brach im Anschluss bewusstlos zusammen, das Spiel wurde abgebrochen. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht, war aber bald wieder ansprechbar. Laut Darmstädter Echo sei "mit Hirn und Kopf alles in Ordnung", der Schiedsrichter habe jedoch noch Sprachschwierigkeiten.

Wagner: Vorbildcharakter zeigen

Lutz Wagner, selbst jahrelang Unparteiischer, verurteilte die Geschehnisse. "Vielleicht ist es auch ein Problem unserer Gesellschaft, dass man heute extrem schnell gewaltbereit ist", sagte er in hr3. "Wir müssen dahin kommen, dass jeder mal wieder ein bisschen vor der eigenen Haustür kehrt und sich einfach auf dem Sportplatz benimmt und Vorbildcharakter zeigt." Wagner fordert daher "drastische Strafen" für Gewalt gegen Schiedsrichter.

In Berlin waren am Wochenende alle Spiele unterhalb der Berlin-Liga abgesagt worden. Die Schiedsrichter hatten dort einen Streik wegen der gestiegenen Gewalt auf den Fußball-Plätzen angekündigt.