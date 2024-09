Nkounkou: Habe nun besseres Gespür

Niels Nkounkou hat sich in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau am Freitag zu seiner Form geäußert. "Ich finde, dass ich mich im Laufe der Zeit gut an die Bundesliga angepasst habe. Ich kenne die Liga jetzt besser, habe ein besseres Gespür", sagte der Linksfuß. In den ersten sechs Monaten sei es schwieriger gewesen, weil er sich noch an die neue Umgebung habe gewöhnen müssen. Nkounkou war im vergangenen Sommer von der AS Saint-Etienne zur Eintracht gewechselt. Zuvor hatte er auch in Everton unter Carlo Ancelotti trainiert. "Er hat mir vieles beigebracht und mich zu dem Spieler gemacht, der ich heute bin. Er war für meine Entwicklung sehr wichtig. Ich werde ihm ewig dankbar sein." Bei der Eintracht wolle er auch daran arbeiten, seine Verwarnungen zu minimieren und seine Arbeit in der Rückwärtsbewegung zu verbessern. Sein Ziel mit den Hessen sei mindestens Platz sechs.