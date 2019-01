Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland in Frankfurt bestreiten. Die Fans hatten auf einen klangvolleren Namen gehofft, was der DFB vergangenes Jahr eigentlich auch angekündigt hatte.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird 2019 ein Spiel gegen einen "attraktiven Gegner" in Frankfurt bestreiten. Das hatte der DFB nach der Posse um das Test-Länderspiel gegen Peru vergangenes Jahr angekündigt. Dieser "attraktive Gegner" hat nun einen Namen: Nordirland.

Holland kommt nach Hamburg

Das DFB-Präsidium legte am Freitag fest, dass die Partie am 19. November in der Commerzbank-Arena zum Abschluss der Quali stattfindet. Zuvor sind Mainz (gegen Estland), Hamburg (gegen Holland) und Mönchengladbach (gegen Weißrussland) Spielorte für die deutschen Qualifikations-Heimspiele in diesem Jahr.

"Wir wollen alles tun, um wieder in die Weltspitze zurückzukehren", formulierte Manager Oliver Bierhoff nach dem desolaten Jahr 2018 als Ziel für die kommenden Monate. Das DFB-Team war in Russland erstmals bei einer WM schon in der Vorrunde gescheitert und dann in der Nations League in die zweite Liga abgestiegen.

Fürchtete der DFB Fan-Krawalle?

Im September 2018 gab es Wirbel um das Testspiel der DFB-Elf gegen Peru. Wie der Spiegel unter Berufung auf interne DFB-Mails berichtete , sollte dieses eigentlich in Frankfurt stattfinden. Aus Angst vor Fan-Krawallen habe Verbandschef Reinhard Grindel das Spiel dann aber nach Sinsheim verlegen lassen.

Der DFB bestritt die Vorwürfe. Die Vergabe der Partie nach Sinsheim sei erfolgt, um ein möglichst ausverkauftes Stadion zu gewährleisten, hieß es. Um zu belegen, dass man kein Problem mit den Frankfurter Fans hat, eröffnete der DFB, dass Frankfurt "im kommenden Jahr ein Länderspiel mit einem attraktiven Gegner erhalten" wird. Ob das auf Nordirland zutrifft, das bislang nur einmal an einer Europameisterschaft teilgenommen hat, ist fraglich. Ob die Arena im Stadtwald gegen Nordirland ausverkauft ist, mindestens genauso.