Smolcic nach Linz verliehen

Innenverteidiger Hrvoje Smolcic wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum Linzer ASK in die österreichische Bundesliga. Das gab die Eintracht am Montag bekannt. "Er ist noch jung und soll in der kommenden Saison in Linz den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen – dafür ist regelmäßige Spielzeit enorm wichtig", sagte Sportvorstand Markus Krösche über den 23-Jährigen. In Frankfurt, wo er über die Rolle des Ersatzspielers nie hinauskam, besitzt der Kroate noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027.