In Stuttgart erstmals in der Startelf?

Eintracht-Offensivspieler Aymen Barkok ist ein positiver Mensch. Er genießt die Freiheiten, die Trainer Adi Hütter ihm auf dem Platz gibt – und stellt den Menschen über die Religion.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Aymen Barkok´: "Ich lache gerne" [Audioseite] Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Eines fällt sofort auf. Eintracht-Offensivspieler Aymen Barkok lächelt. Durchgängig. Egal wie kritisch oder bohrend die Fragen der Journalisten bei der virtuellen Medienrunde auch sind: Barkok lächelt. Die Frage, ob seine gute Laune damit zu tun habe, dass es für ihn bei der Eintracht jetzt wieder bergauf gehe, verneint der 22-Jährige: "Ich habe eigentlich immer gute Laune, bin Optimist, nehme immer das Positive mit."

Und deshalb meckert Barkok auch nicht darüber, dass er bislang noch nie der Startelf stand. Der Offensiv-Allrounder lobt lieber Trainer Adi Hütter: "Ich spiele oft mit Risiko und liebe das Eins-gegen-Eins-Spiel. Genau das will auch der Trainer. In der Offensive lässt er uns auf dem Platz alle Freiheiten, das tut mir gut", sagt Barkok. Und er ist glücklich, nach zusammengerechnet fast einem Jahr Verletzungspause in Düsseldorf, wieder Fußball spielen zu können.

Barkok gegen Stuttgart vor Startelf-Debüt?

Bei den sieben Bundesliga-Spielen der Frankfurter wurde der marokkanische Nationalspieler bislang immer eingewechselt. Schafft der 22-Jährige am Samstag (15.30 Uhr) beim Spiel in Stuttgart nun erstmals den Sprung in die Startelf? Beworben hat sich Barkok dafür allemal. Beim 1:1 am Wochenende gegen Werder Bremen küsste er die Hessen nach einer ziemlich verschlafenen ersten Halbzeit wach.

Das Eingewächs wurde nach einer Stunde zusammen mit Amin Younes von Hütter aufs Feld geschickt. Kurz danach ermöglichte sein Ballgewinn auf dem rechten Flügel Daichi Kamada die Vorlage und André Silva den Ausgleich. Gegen Stuttgart soll nun endlich wieder ein Sieg her. "Gegen Bielefeld, Köln und zuletzt Bremen fehlte uns einfach das Quäntchen Glück, das soll jetzt am Wochenende anders werden", betont er.

Barkoks Entdeckung Afrikas

Nach dem VfB-Spiel mit der Eintracht geht es für den Deutsch-Marokkaner ab zur Nationalmannschaft. Mit dem Flieger von Frankfurt über Paris nach Casablanca. Nach seinem Nationalmannschafts-Debüt Mitte Oktober wird es für Barkok im Trikot von Marokko jetzt richtig spannend.

In der Qualifikation zur Afrika-Meisterschaft geht es zweimal gegen die Zentralafrikanische Republik, erst daheim, dann auswärts. "Ich war nie in Afrika – also außerhalb von Marokko", gesteht Barkok. Das Land seiner Familie hat der gebürtige Frankfurter hingegen schon sehr oft gesehen: "Jedes Jahr, seit ich denken kann, geht's zur Familie, vor allem zu den Großeltern."

Der Mensch ist wichtiger als Religion

Die Religion spielt im Leben von Barkok keine große Rolle. "Ich bin Moslem. Aber: Ob Christ, Jude, Moslem oder Buddhist, das ist mir eigentlich egal. Solange ich mich mit dem Menschen, der vor mir steht, verstehe, ist mir seine Religion egal." Wichtig ist Barkok sein Optimismus. Und vielleicht schickt ihn Hütter deswegen am Samstag beim Spiel in Stuttgart erstmals von Beginn an aufs Feld.

Was der Eintracht-Coach dann zu ihm sagen wird, kann sich Barkok schon denken. Sollte er wieder auf dem Flügel spielen, werden es ähnliche Worte sein, wie die von Co-Trainer Armin Reutershahn bei seiner Einwechslung im Bremen-Spiel: "Du musst die rechte Bahn beackern und kreativ nach vorne sein." Mit Barkoks Optimismus könnte das wieder klappen.