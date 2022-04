Eintracht gewinnt beim FC Barcelona

Eintracht Frankfurt hat beim FC Barcelona gewonnen und sich damit den Einzug ins Halbfinale der Europa League gesichert. Die Eintracht siegte am Donnerstagabend mit 3:2 (2:0) im Camp Nou, nachdem das Hinspiel in Frankfurt 1:1 ausgegangen war. Den denkwürdigen Frankfurter Abend eröffnete Filip Kostic mit dem 1:0 durch einen Foulelfmeter in der 4. Minute. In der 36. Minute legte Rafael Borré per Traumtor aus rund 20 Metern nach. In der 67. Minute machte Kostic sogar das 3:0. In der ersten Minute der Nachspielzeit gelang Sergio Busquets das 1:3, durch Memphis Depay kam Barcelona per Foulelfmeter in der elften Minute der Nachspielzeit sogar noch mal auf 2:3 ran, Evan N'Dicka flog zudem mit Gelb-Rot vom Platz. Im Halbfinale bekommt es Eintracht Frankfurt nun mit West Ham United zu tun, die ihr Viertelfinale gegen Olympique Lyon gewannen.