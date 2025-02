Eintracht kassiert Bewährungsstrafe

Nach den Tumulten unlängst beim Frankfurter Europa-League-Spiel in Rom hat die Uefa der Eintracht eine Strafe aufgebrummt. Zum einen müssen die Hessen 25.000 Euro bezahlen, zum anderen einen Zuschauerausschluss für das nächste Auswärtsspiel in einem europäischen Clubwettbewerb hinnehmen. Letzteres jedoch ausgesetzt zur Bewährung für zwei Jahre, wie die Eintracht am Dienstag mitteilte. Nach dem Führungstor der AS hatten Römer Fans Leuchtraketen in den Gästeblock abgefeuert, anschließend kam es zu kurzen Ausschreitungen, in deren Verlauf auch aus dem Eintracht-Block Pyrotechnik in Richtung der Heimfans zurückgeworfen wurde.