Eintracht macht Platz sechs klar

Eintracht Frankfurt hat sich durch ein Unentschieden am letzten Spieltag Platz sechs in der Bundesliga-Tabelle gesichert. Gegen RB Leipzig drehten die Hessen einen 0:2-Rückstand noch in ein 2:2. Xavi Simons per Elfmeter (42. Minute) und Benjamin Šeško (46.) hatten die Gäste in Führung gebracht. Nach einer kuriosen Unterbrechung wegen technischer Probleme mit dem Videowürfel drehte die Eintracht dann auf - Hugo Ekitike (60.) und Omar Marmoush (77./Foulelfmeter) sorgten für den Punktgewinn. Die Eintracht spielt damit in der kommenden Saison mindestens in der Europa League - bei einem Sieg von Dortmund im Champions-League-Finale wird es gar die Königsklasse.