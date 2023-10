Eintracht in Sondertrikots gegen Heidenheim

Eintracht-Hauptsponsor Indeed überlässt am Wochenende der gemeinnützigen Organisation "Tent Partnership for Refugees" die Trikotbrust für die Spiele der Profiteams und der U21. Die Hessen und Indeed setzen sich gemeinsam für Geflüchtete ein. Im Bundesligaheimspiel gegen den 1. FC Heidenheim und beim Regionalliga-Match der U21 in Fulda-Lehnerz – beide am Sonntag – sowie beim Heimspiel der Eintracht Frauen gegen Leipzig am Samstag laufen die Teams in einem Sondertrikot auf. Statt des Schriftzuges von Hauptsponsor Indeed wird darauf das Logo der gemeinnützigen Organisation „Tent Partnership for Refugees (Tent)“ zu sehen sein. Tent ist ein Netzwerk von über 300 großen Unternehmen, die sich weltweit für die wirtschaftliche Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt engagieren. Vorstandssprecher Axel Hellmann sagte in der offiziellen Pressemitteilung: "Menschen in Jobs zu bringen ist wie Sport eine der stärksten Faktoren für die gesellschaftliche Integration von Geflüchteten und ermöglicht es den Migranten, in ihrem neuen Land wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, gemeinsam mit unserem Hauptsponsor Indeed auf dieses Thema aufmerksam zu machen.“