Eintracht startet mit Leistungstests

Die Eintracht ist an diesem Montag mit Leistungstests in die Vorbereitung auf die Saison gestartet. Auch am Dienstag steht die Überprüfung der körperlichen Fitness bei den Profis noch an. Am Mittwoch schließlich bittet Trainer Dino Toppmöller seine Spieler erstmals auf den Übungsplatz. 1000 Fans werden dann ebenfalls zugegen sein, sie konnten sich für das öffentliche Training anmelden.