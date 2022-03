Fan-Gruppen fahren Hilfsgüter Richtung Ukraine

Verschiedene Fan-Gruppen von Eintracht Frankfurt planen aktuell Hilfsaktionen für die notleidenden Menschen in der Ukraine. So sammeln derzeit Mitglieder der Eintracht-Fanszene Geld für einen Hilfstransport in den kommenden Tagen. Von dem Geld sollen dann per LKW Lebensmittel und medizinische Notfall-Kits an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren werden. Von dort sollen die Hilfsgüter von ukrainischen Helfern nach Kiew gebracht werden. Eine weitere Aktion findet am morgigen Freitag an einer Fan-Kneipe in Frankfurt-Sachsenhausen satt. Gesammelt werden noch Hygieneartikel für Frauen und Kleinkinder. Dicke Jacken und Decken haben die Fans schon mehr als genug. Auch die gesammelten Hilfsgüter wollen die Fans anschließend per LKW an die ukrainische Grenze fahren.