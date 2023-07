Skhiri hat noch Luft nach oben

Auch wenn der Kicker Ellyes Skhiri zum besten defensiven Mittelfeldspieler der vergangenen Saison gekürt hat, will sich der Neuzugang von Eintracht Frankfurt nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. "Ich kann an meiner Effizienz arbeiten, an meinen Torvorlagen und der Dynamik", zählte der Tunesier nur einige Bereiche auf, in denen er noch Luft nach oben hat. Trotzdem sagte er klar: "Ich weiß auch um meine Qualitäten." Skhiri spulte in der abgelaufenen Spielzeit die meisten Kilometer aller Profis ab, gewann viele Zweikämpfe und war mit sieben Toren Top-Torschütze in Köln. "Das ist zwar eigentlich nicht meine Aufgabe, aber ein schönes Plus, wenn es klappt", so der 28-Jährige.