Bericht: Trapp fordert mehr Grundgehalt

Eintracht Frankfurt möchte Torwart Kevin Trapp gerne halten. Der Nationalkeeper, dessen Vertrag im Sommer 2024 ausläuft, soll noch dieses Jahr ein neues Arbeitspapier bei den Hessen unterschreiben. Darüber sind sich Verein und Spieler einig. Uneinigkeit herrscht aber noch bei den Gehaltsvorstellungen. Laut Bild verdient Trapp derzeit 3,7 Millionen Euro, mit Prämien können es sogar fünf Millionen Euro pro Saison werden. Die Eintracht möchte nun das Grundgehalt auf zwei Millionen drücken, dafür aber die Prämien anheben. Trapp wiederum fordert mehr Fixgehalt. "Wir wissen, was wir an Kevin haben – und Kevin weiß, was er an Eintracht hat", macht Sportvorstand Markus Krösche in der Bild aber Hoffnung, dass beide Seiten sich noch einigen werden.